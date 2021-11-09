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WhatsApp'tan grup yöneticilerine "daha fazla güç verecek" yeni özellik!

09.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, platformun üzerinde çalıştığı söylenen WhatsApp Topluluklar özelliği grup yöneticilerine, gruplar üzerinde daha fazla kontrol gücü sağlayacak.

WhatsApp'tan grup yöneticilerine "daha fazla güç verecek" yeni özellik!

WhatsApp Topluluklar özelliği, kanalların bir Discord topluluğu altında düzenlenmesine benzer şekilde, gruplar içinde gruplar oluşturma özelliği içerecek. Yöneticiler, Topluluk Davet Bağlantısı aracılığıyla yeni kullanıcıları davet edebilir ve ardından diğer üyelerle mesajlaşmaya başlayabilir.

WHATSAPP'TAN TOPLULUKLAR ÖZELLİĞİ GELİYOR

Topluluklar özelliği dahilinde sohbetlerin nasıl görüneceğini söylemek şu anda zor, ancak WABetaInfo, uçtan uca şifrelenmiş olacaklarını bildirdi.

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Ayrıca, ince bir tasarım değişikliği sayesinde Topluluklar normal grup sohbetlerinden ayırt edilebilecek. WABetaInfo’nun belirttiği gibi, topluluk simgeleri, yuvarlatılmış köşeli kareler şeklinde olacak. Toplulukların resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.

WhatsApp topluluklar özelliği

WhatsApp, Topluluklar özelliği üzerinde çalışarak, Telegram ve Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamaları arasındaki genişleyen boşluğu kapatmaya çalışıyor olabilir.

Bu yılın başlarında, WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası, ana şirket Meta ile (O zamanki adı Facebook'tu) kullanıcı verilerini paylaşacağı sebebiyle problemler oluşturmuştu. WhatsApp geçen ay Facebook’un tüm uygulama ağıyla birlikte çöktüğünde, Telegram 70 milyon kullanıcı kazanmıştı.

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Şirket o dönemden beri itibarını düzeltecek güncellemeler sundu ve sunmaya da devam ediyor.

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sosyal medya whatsapp
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