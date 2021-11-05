Beklenen oldu: Telefonsuz WhatsApp geldi!

WhatsApp'ın mobil uygulamalarına ve WhatsApp Web'e sunduğu yenilikler birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu, aslına bakarsanız hiç de şaşırtıcı değil. Zira, Facebook'un üst şirketi Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren popüler mesajlaşma uygulaması, sadece iOS ve Android kullanıcılarına değil, masaüstü kullanıcılarına da hizmet sağlıyor. Ancak bu hizmeti kullanabilmek için telefonunuzun WhatsApp Web'e bağlı olması ve yine telefonunuzun aktif bir internet bağlantısına sahip olması gerekiyor. Aslında gerekiyordu desek daha doğru olur. Çünkü WhatsApp, bu şartı masaüstü uygulamasında ve WhatsApp Web'te çevrimdışı mesajlaşmak için kaldırdı.

TELEFONUNUZ KAPALIYKEN BİLE WHATSAPP'TA MESAJLAŞIN

Artık WhatsApp Web'te ve WhatsApp'ın masaüstü uygulamasında mesajlaşırken, telefonunuzun aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekmiyor. Böylece telefonunuzu çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuz kapalı olsa dahi, WhatsApp'ın masaüstü uygulamaları üzerinden mesajlaşabilirsiniz.

Ancak WhatsApp Web'e giriş yapabilmek için hala telefonunuzdaki QR kodu, WhatsApp Web'e okutmanız gerekiyor.

WHATSAPP, 3 YENİ ÖZELLİK DAHA DUYURMUŞTU

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni özelliklerini duyurmuştu. Bu özellikler, Masaüstü Fotoğraf düzenleyicisi, Çıkartma Önerileri ve artık neye tıkladığınızı bilmenizi sağlayacak Bağlantı Önizlemeleri olarak sıralanmıştı.

Bu özelliklerden ilki olan Masaüstü Fotoğraf Düzenleyicisi, WhatsApp Web için, diğer özellikler ise mobil sürümler için duyurulmuştu.

