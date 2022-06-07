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WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır? SIM kartsız tabletten WhatsApp Web'e giriş yapılır mı?

05.06.2022 04:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp dünyaca kullanılan bir iletişim uygulamasıdır. WhatsApp ile kullanıcılar birbirleri ile anlık olarak mesajlaşabilmekte, videolar ve görüntüler gönderebilmektedir. Yapılan birçok güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon harici tabletten de WhatsApp Web’e erişim sağlayabilmektedir. WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır, nasıl giriş yapılır?

WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır? SIM kartsız tabletten WhatsApp Web'e giriş yapılır mı?

İçindekiler

  • WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır?
  • SIM kartsız tabletten WhatsApp Web'e giriş yapılır mı?

WhatsApp Web, kullanıcılar için oldukça pratik ve kolay bir özelliktir. WhatsApp Web' telefon harici başka bir cihaz ile de giriş yapmak mümkündür. WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır? SIM kartsız tabletten WhatsApp Web'e giriş yapılır mı?

WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır?

WhatsApp Web’e giriş sağlayabilmek için ilk önce halihazırda bir WhatsApp kullanıcısı olmak gerekir. Bunun sebebi ise tablete WhatsApp Web’i indirirken telefondan QR kod ile giriş istemesidir. Tabletten WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılır diyenlerin için takip etmesi gereken adımlar:

  • İlk olarak tabletinizde bulunan internet tarayıcınızı açın.
  • Tarayıcınıza web.whatsapp.com adresini yazın.
  • Ardından karşınıza bir QR kod ekranı gelecektir.
  • Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın. Android için sağ üstte bulunan dikey üç noktaya basın ve Bağlı cihazlara gelin. iPhone için ise Ayarlar > Bağlı cihazlardan Cihaza bağla seçeneğine basın.
  • Son olarak internet tarayıcınızda bulunan QR kodunu telefonunuz aracılığı ile okutup senkronize işlemini tamamlayın.

Bir başka yol olarak ise WhatsApp Web tablete indir ile giriş sağlamak mümkündür. Bunun için;

  • İnternet tarayıcınızı açın ve Whatsapp.com/download adresini yazın.
  • WhatsApp mobil sayfasına geçiş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan 3 noktalı Chrome simgesine basın.
  • Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Masaüstü site iste seçeneğine basın.
  • Gelen ekranda bir QR kod göreceksiniz.
  • WhatsApp uygulamasını kullandığınız akıllı telefonunuz ile tabletin ekranında bulunan bu QR kodu taratınca gerçekleştirmeniz gereken adımlar sonlanacaktır.

Bu işlemler sonrasında tabletten Whatsapp Web'e nasıl giriş yapılır sorusu cevap bulmuş olacaktır.

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SIM kartsız tabletten WhatsApp Web'e giriş yapılır mı?

WhatsApp Web’e SIM kartsız tabletten giriş sağlamak mümkündür. Yukarıda anlatıldığı gibi tabletiniz ile WhatsApp Web sürümüne giriş yaptığınızda herhangi bir SIM karta ihtiyaç yoktur. Yine de tabletten WhatsApp Web'e giriş yapamıyorum sorunu ile karşılaşıyorsanız;

WhatsApp Web sürümünün son halini kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Ayrıca giriş yapacağınız tabletinize WhatsApp Masaüstü uygulama dosyasını indirdiğinizden emin olun.

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