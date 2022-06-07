WhatsApp Web, kullanıcılar için oldukça pratik ve kolay bir özelliktir. WhatsApp Web' telefon harici başka bir cihaz ile de giriş yapmak mümkündür. WhatsApp Web tablette nasıl kullanılır? SIM kartsız tabletten WhatsApp Web'e giriş yapılır mı?
WhatsApp Web’e giriş sağlayabilmek için ilk önce halihazırda bir WhatsApp kullanıcısı olmak gerekir. Bunun sebebi ise tablete WhatsApp Web’i indirirken telefondan QR kod ile giriş istemesidir. Tabletten WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılır diyenlerin için takip etmesi gereken adımlar:
Bir başka yol olarak ise WhatsApp Web tablete indir ile giriş sağlamak mümkündür. Bunun için;
Bu işlemler sonrasında tabletten Whatsapp Web'e nasıl giriş yapılır sorusu cevap bulmuş olacaktır.
WhatsApp Web’e SIM kartsız tabletten giriş sağlamak mümkündür. Yukarıda anlatıldığı gibi tabletiniz ile WhatsApp Web sürümüne giriş yaptığınızda herhangi bir SIM karta ihtiyaç yoktur. Yine de tabletten WhatsApp Web'e giriş yapamıyorum sorunu ile karşılaşıyorsanız;
WhatsApp Web sürümünün son halini kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Ayrıca giriş yapacağınız tabletinize WhatsApp Masaüstü uygulama dosyasını indirdiğinizden emin olun.
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