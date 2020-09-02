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Will Smith, Ben Efsaneyim filmini en büyük başarılarından biri olarak görüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Will Smith en büyük başarısı olarak Ben Efsaneyim (I Am Legend) filmini gösterdi.

Will Smith, Ben Efsaneyim filmini en büyük başarılarından biri olarak görüyor

Hollywood dünyasının en popüler isimlerinden Will Smith, The Hollywood Reporter'dan Scott Feinberg'in Awards Chatter podast'inde verdiği demeçte, I Am Legend'i en gurur duyduğu filmlerden biri olarak gördüğünü açıkladı.

Aktör sözlerine şöyle devam etti, "Küçük karakter dramalarının gişe rekorları kıran filmler olması konusunda takıntılıyım. Bu konsept ile şimdiye kadar yaptığım en başarılı şey, Ben Efsaneyim filmimdir. Ben Efsaneyim kolay bir film olabilirdi, değil mi? Tek kişilik bir gösteri, köpeği olan bir adam. Genellikle bir gişe rekorları kıran bir film için bundan biraz daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu düşünürdünüz. Ama bugüne kadarki en büyük açılışım ve ikinci en büyük filmim."

i_am_legend

WILL SMITH’İN SIRADAKİ PROJESİ BELLİ OLDU

Will Smith, John Hughes'un çektiği aynı adlı orijinal film 'Planes, Trains and Automobiles'ın yeniden çevriminde boy gösterecek. Filmde Smith’e ünlü komedyen Kevin Hart eşlik edecek.

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