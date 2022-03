Will Smith'in eşi Jada Pinkett kimdir? Kaç yaşında? Jada Pinkett'in hastalığı ne? Oscar törenine damga vuran olay!

Will Smith'in eşi Jada Pinkett kimdir? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Will Smith, 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde yaşanan bir olay nedeniyle gündemde. Chris Rock, oyuncunun eşi ile ilgili bir şaka yapınca ünlü aktör, ona vurdu. Yaşananların şaka mı gereçek mi olduğu merak konusu olurken Ramin Setoodeh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayın gerçek olduğunu vurguladı. Will Smith'in eşi Jada Pinkett kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Jada Pinkett'in hastalığı ne? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

WİLL SMİTH'İN EŞİ JADA PİNKETT KİMDİR?

Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.

JADA PİNKETT'İN HASTALIĞI NEDİR?

Chris Rock, Jada Pinkett'in saç kıran hastalığı sebebiyle saçlarını kestirmesini ti'ye aldı.

Will Smith, karısı Jada Pinkett Smith'in saçkıran (alopesi) nedeniyle kısacık kestirdiği saçlarıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'ı tokatladı.

SAÇKIRAN HASTALIĞI NEDİR?

Saçkıran geçici olarak saçların veya vücuttaki kılların dökülmesi durumudur. Saçkıran, sıklıkla öngörülemeyen saç dökülmesine sebep olan yaygın bir otoimmün hastalıktır. Saçkıran insanları doğrudan hasta etmez ve bulaşıcı değildir.

WİLL SMİTH KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Will Smith 25 Eylül 1968 tarihinde Philadelphia, Pensilvanya, ABD'de dünyaya geldi. Tam adı Willard Christopher "Will" Smith, Jr.'dır.

Will Smith, Afrika asıllı ABD'li sinema oyuncusu ve şarkıcıdır.

DJ Jazzy Jeff'le başladığı müzik kariyerini daha sonra solo çalışmalarıyla devam ettiren Will Smith, 3 kez müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy'lerin de sahibi oldu. Büyük bütçeli ve bol efektli blockbuster yapımlarda ağırlıklı olarak aksiyon türünde izleyiciyle buluşan Smith,bir drama oyuncusu olarak da oldukça başarılı olabileceğini ali vePursuit Of Happiness filmlerinde gösterdi. Oyuncu 2 defa Oscar'a aday oldu veGolden Globe'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Tüm dünyanın en sevdiği aktörlerden biri olan Smith'in önemli filmleri arasında Ali, Men In Black, I, Robot, Hitch, Independence Day, Pursuit of Happiness ve Legendbulunmaktadır.

25 Eylül 1968'de dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarakPhiladelphia,Pennsylvania,Amerika'da dünyaya geldi. Annesi Caroline Smith bir okulun yönetim kurulunda görevliydi;babası Willard C Smith Sr. ise buzdolabı üreten bir firmanın sahibiydi. Smith, Afrika asıllı Amerikalı bir aileden geliyordu. Sıkı baptist geleneklerine göre yetiştirilen aktörün anne babası, o henüz 13 yaşındayken boşandılar. Batı Philadelphia'da Wynnefield olarak anılan orta sınıf bir yerleşim biriminde büyüdü. Overbrook High School'a devam eden başarılı bir öğrenciydi. Will Smith küçük yaşlarda bir yıldız gibi davrandığı ve popüler olduğu için Prince lakabı yakıştırıldı. Zira kısa bir süre sonra bu lakap Fresh Prince'e dönüşecek ve Smith uzun seneler bu şekilde anılacaktı.

Ergenlik yıllarında rap müzikle ilgilenmeye başlayan oyuncu, gittiği partilerden birinde Jeffrey 'DJ Jazzy Jeff' Townes ile tanıştı ve ikili ilk gruplarını kurarak müziğe adım attılar. Gruplarının adı kendi lakaplarından oluşan "DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince"di. İlk albümlerinden çıkan "Parents Just Don't Understand" ve "Summertime" isimli single'lar büyük başarı kazandı ve ikili rap kategorisinde o yıl(1988)ilk defa verilecek olan Grammy ödülünün sahibi olarak yeteneklerini tescillediler. Bu harika başlangıç bir yana Smith o dönem Amerika'nın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Massachusetts Institute of Technology(MIT)'dan burs kazanmıştı. Ancak bu konuya hiç ilgi duymayan oyuncu, müzik alannda kariyer yapmak istediği için bursu geri çevirdi.

1990 yılında The Fresh Prince of Bel-Air isimli sit com programını hazırlaması için NBC televizyonundan teklif alan oyuncunun yıldızı parlamaya devam ediyordu. Artık o tüm Amerika'nın tanıyıp sevdiği bir isimdi ve bu yapımcıların da gözünden kaçmıyordu. Zira fazlasıyla sempatik bulunduğu için Hollywood'dan ard arda teklifler almaya başlamıştı. Tarih 1993'ü gösterdiğinde ilk filmi "Six Degrees Of Separation" ile kamera karşısındaydı. Ardından 1995 tarihli Bad Boys geldi. Smith'in blockbuster'larla arası oldukça iyi olacağa benziyordu ki1996 yılında sona eren "The Fresh Prince Of Bel-Air" den sonra "Independence Day" ve "Men In Black" filmlerinde rol alması bunu doğruluyordu. Büyük bütçeli, bol efektli, gişe başarısı yüksek yapımlar sayesinde oyuncu, sinema kariyerinde de emin adımlarla ilerliyordu.

Ancak Smith'in ilk göz ağrısı müzikti ve bir yandan bu konuda da birşeyler yapmak istiyordu. Bu yüzden 1997 yılında ilk stüdyo albümü "Big Willie Style" müzik marketlerdeki yerini aldı. Oyuncu, müzik alanındaki yeteneklerini ilk solo albümünde fazlasıyla gözler önüne seriyordu. Zira Amerika listelerinde 8 numaraya kadar yükselen albüm, "Gettin'Jiggy Wit It", "Men In Black", "Just Two Of Us" ve "Miami" isimli single'larla o yılın en çok sevilen çalışmalarından biri olmuştu. Will Smith, "Gettin' Jiggy Wit It" ile üçüncü kez "En İyi Rap Performansı" dalında verilen Grammy ödülünün sahibi oldu.

1999'da Wild Wild West vizyona girdi ve Smith bu filmde, Kevin Kline ve Salma Hayek'le başrolleri paylaşıyordu. Ticari başarısı yüksek olan film için yaptığı aynı adı taşıyan single Wild Wild West yeni albümü "Willennium"da yer aldı ve çalışma Amerika listelerinde 5 numara oldu.

2000 yapımı "Men In Black Alien Attack"in ardından, 2001 senesinde efsanevi boksör Muhammed Alinin otobiyografik filminde ünlü sporcuyu canlandıran Smith, bu performansıyla Golden Globe törenlerinde iyi erkek oyuncu ödülünü kucakladı. Bu ödül Will Smith'in oyuncluğunda gelebileceği noktanın anlaşılması üzerine önemli bir fikir veriyordu ve Smith ilk Oscar adaylığını da bu karakterle aldı. 2002'de "Born To Reign" adlı 3. albümünü yayınlayan oyuncu-müzisyen, bu albümüyle de Amerika listelerinde 12 numaraya yerleşti. Aynı yıl devam niteliğinde olan "Men In Black II" filminde rol aldı ve "Greatest Hits" adlı derleme albümünü yayınladı.

2004'te I, Robot filmiyle izleyiciyle buluşan oyuncu Interscope Records ile anlaştı ve "Lost & Found" albümünü yayınladı. Albüm, 600,000'lik bir satış yakalayarak Smith'e altın plak kazandırdı. Mary J. Blige ile "Tell Me Why", Snoop Dogg ile de "Pump Ya Brakes" isimli şarkılarda birlikte çalışan oyuncu, ilk single "Switch" ile hayranlarını yine mutlu etmeyi başardı. Smith aynı yıl romantik komedi türünde hatrı sayılır bir başarı elde ettiği Hitch isimli filmle kamera önüne geçti.

Will Smith 2006'da vizyona giren Pursuit Of Happiness adlı filmde oğluyla birlikte başrolleri paylaştı bu kez. Filmografisinde oldukça önemli bir yerde olan yapım Smith'e en iyi erkek oyuncu dalında oscar adaylığı kazandırdı. Zira oyuncu drama türünde Ali'den sonra ilk kez izleyiciyle buluşmuş ve oldukça başarılı bir performans sergilemişti.

9 Mayıs 1992 tarihinde evlendiği ilk eşi Sheree Smith'ten bir çocuğu bulunan Smith 1995'te boşandı. 1997 yılında Jada Pinkett Smith'le evlenen oyuncunun bu evlilikten de 2 çocuğu dünyaya geldi.