Will Smith’li Genie sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçamadı

Bu yıl fabrika gibi üretime geçen Disney’in en çok beklenen yapımlarından biri olan “Aladdin” filmiyle ilgili her gün yeni bir kare veya video paylaşılıyor. Paylaşılan videolarda her şey iyi, güzel giderken oradaki bir detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor. Daha önce yayımlanan poster ve karelerde herhangi bir renklendirme kullanılmayan Will Smith'in canlandırdığı Genie karakteri, bu sefer maviydi! Mavili Genie karakteri anında sinemasever sosyal medya kullanıcılarının gazabına uğradı.

Şimdiye kadar hiçbir yerde görülmeyen bu mavi renkli Genie karakteri hakkında gelen yorumların çoğu, karakterin bir insandan çok çizgi filmdeki karaktere benzediği yönünde oldu. Bazı kullanıcılar Will Smith'in canlandırdığı Genie karakterini Watchmen filminde yer alan Dr. Manhattan karakterine benzetirken, kimileri onun bir korku filminden çıkmış gibi olduğunu ima etti.

One of these was made in 2009 pic.twitter.com/HeSFL4wb82 — Amatuer Watcher (@ItsDavery) 11 Şubat 2019

Mısırlı oyuncu Mena Massoud’un genç delikanlı Aladdin'i canlandıracağı yapımda, Sultan'ın kızı ve Aladdin'in büyük aşkı Jasmine’i Naomi Scott, kötü kalpli Jafar'ı Marwan Kenzari ve Sultan'ı ise Navid Negahban canlandırıyor.