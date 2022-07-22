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  4. Will Smith Oscar gecesindeki tokat olayıyla gündeme gelmişti! En yüksek ücretli ikinci erkek oyuncu oldu

Will Smith Oscar gecesindeki tokat olayıyla gündeme gelmişti! En yüksek ücretli ikinci erkek oyuncu oldu

22.07.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Will Smith'in yaklaşmakta olan filmi Emancipation için aldığı ücret, onu yakın tarihli bir film anlaşması için en yüksek ücretli ikinci aktör olarak sağlamlaştırdı.

Will Smith Oscar gecesindeki tokat olayıyla gündeme gelmişti! En yüksek ücretli ikinci erkek oyuncu oldu

Bu yılki Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a attığı tokatla bir kez daha gündeme gelen ünlü oyuncu Will Smith, yakın bir tarihte vizyona girmesi beklenen Emancipation filmi için tam 35 milyon dolarlık bir ödeme aldı. Smith, Tom Cruise'un Top Gun: Maverick için 100 milyon dolarlık ücretinin sonrasında en yüksek ücretli ikinci aktör olmayı başardı.

ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Variety tarafından yakın zamanda yayınlanan rapora göre Tom Cruise ve Will Smith’i Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt takip etti. DiCaprio, Martin Scorsese imzası taşıyan Killers of the Flower Moon'da rol almaya hazırlanırken, Pitt, Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin isimsiz bir Formula 1 filminde rol aldı. İkisi de 30 milyon dolar kazanacak.

Dwayne Johnson, yakında çıkacak olan DC gişe rekorları kıran Black Adam için 22,5 milyon dolar kazanarak listede dördüncü sırada yer alırken, Will Ferrell, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Tom Hardy, Joaquin Phoenix, Ryan Reynolds ve Denzel Washington, yakında çıkacak olan çeşitli filmler için beşinci sırada yer aldı. Her biri 20 milyon dolar kazanacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Will Smith
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