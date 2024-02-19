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Wilma Elles ve Kerem Göğüş arasında nafaka krizi! Eski kocasını ifşa etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile hafızalara kazınan Wilma Elles ve eski eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi çıktı. Eski eş 1500 euro nafakayı fazla bulup mahkemeye başvurunca Elles paylaşımıyla Kerem Göğüş'ü ifşa etti.

Wilma Elles ve Kerem Göğüş arasında nafaka krizi! Eski kocasını ifşa etti

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan Wilma Elles'in eski eşi iş insanı Kerem Göğüş'le arasında nafaka krizi çıktı.

Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği 1500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu. Sabah'ta yer alan habere göre; çocukları için ödediği miktarın çok fazla olduğunu, Wilma Elles'in maddi durumunun daha iyi olduğunu ileri süren Göğüş nafakanın tamamen kaldırılmasını aksi halde 4 bin TL'ye inmesini talep etti.

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HARCAMALAR TÜRK LİRASI

İşadamı, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.

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Bu haberden sonra ünlü oyuncu eski kocasını ifşa etti. Wilma Elles paylaşımında "Onun bir ödeme alışkanlığı yok icra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor" dedi.


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Wilma Elles karakteri wilma elles
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