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Windows 11'de mavi ekranı özlediniz mi? Geri dönüyor!

16.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 11 ile siyah renge bürünen mavi ekranı geri döndürüyor. Şirket, Windows 11'in son önizleme sürümüne ait güncelleme notlarında söz konusu ekranın renginin tekrar mavi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Windows 11'de mavi ekranı özlediniz mi? Geri dönüyor!

Microsoft'un yeni işletim sistemi sürümü Windows 11, sadece büyük değişiklikler getirmedi, aynı zamanda pek çok kişinin karşısına çıktığında kabus görmüş gibi olduğu mavi ekran hatasının da rengini değiştirdi. Microsoft, Windows 11 ile birlikte geleneksel mavi ekranın yerine siyah bir ekran getirdi. Böylece Windows'un ilk sürümlerinden beri cihazda bir sorun yaşandığında çıkan ünlü mavi ekran, büyük bir değişikliğe uğradı. Ancak görünüşe bakılırsa ABD'li şirket bu kararından geri döndü.

Windows 11 ile mavi ekran değişiyor!Windows 11 ile mavi ekran değişiyor!

WINDOWS'UN MAVİ EKRANI TEKRAR MAVİ OLUYOR

Windows 11'in son önizleme sürümünün çok uzun olan güncelleme notlarında, "Windows'un önceki sürümlerinde olduğu gibi bir cihaz çalışmayı durdurduğunda veya bir durdurma hatası oluştuğunda ekran rengini mavi olarak değiştirdik." ifadesi yer aldı. Böylece Microsoft, Windows 11'de siyah bir ekranla değiştirilen mavi ekranın tekrar mavi olacağını açıklamış oldu.

BİR DEVRİN SONU GİBİ GELMİŞTİ

Bilgisayarlar ile haşır neşir olanlar, mavi ekranının verdiği hissi çok iyi bilir. Pek çok kişi, bu ekran karşısına çıktığında gerçekten de kabus görmüş gibi olurdu. Ancak yine de mavi ekranın Windows 11 ile değişmesi birçok kişiye bir devrin sonu gibi gelmişti. Nedense Microsoft, Windows 11'de geleneksel mavi ekranı aşağıda örneğini göreceğiniz siyah bir ekranla değiştirmeyi seçmişti.

Windows 11 siyah ekran

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MICROSOFT AÇIKLAMADI

Microsoft ne mavi ekranın siyah bir ekranla değiştirilmesinin, ne de mavi ekranın tekrar mavi olmasının nedenini açıklamadı. Ancak yine de mavi ekranın geri gelmesi, birçok kişiye tebessüm ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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