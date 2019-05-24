Xbox Game Pass, bugün yeni oyunlar ile karşımıza çıktı

Metal Gear Survive, The Banner Saga ve Superhot gibi yapımlar Mayıs-Haziran ayı içerisinde sisteme eklenecek. Aylık 59,99 TL olan Game Pass’in bakalım gelecek ay oyunları neler olacak?
Xbox Game Pass oyunları!
Metal Gear Survive | 23 Mayıs 2019
The Banner Saga | 23 Mayıs 2019
Void Bastards | 29 Mayıs 2019
Dead By Daylight | 30 Mayıs 2019
Outer Wilds | 30 Mayıs 2019
Superhot | 6 Haziran 2019
Full Metal Furies | 6 Haziran 2019
The Banner Saga 2 | 6 Haziran 2019
Xbox Game Pass Mayıs oyunları
Wargroove (2 Mayıs 2019)
Wolfenstein II: The New Colossus (2 Mayıs 2019)
Black Desert (9 Mayıs 2019)
Surviving Mars (9 Mayıs 2019)
Tacoma (9 Mayıs 2019)
For The King (10 Mayıs 2019)
LEGO Batman 3: Beyond Gotham (16 Mayıs 2019)
The Surge (16 Mayıs 2019)
Mayıs sonunda kaldırılacak olan oyunlar
Mega Man Legacy Collection
MotoGP 17
Comic Jumper
Ms. Splosion Man
Star Wars: The Force Unleashed
Star Wars: The Force Unleashed II
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