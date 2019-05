Xbox Game Pass, bugün yeni oyunlar ile karşımıza çıktı

Metal Gear Survive, The Banner Saga ve Superhot gibi yapımlar Mayıs-Haziran ayı içerisinde sisteme eklenecek. Aylık 59,99 TL olan Game Pass’in bakalım gelecek ay oyunları neler olacak?

Xbox Game Pass oyunları!

Metal Gear Survive | 23 Mayıs 2019

The Banner Saga | 23 Mayıs 2019

Void Bastards | 29 Mayıs 2019

Dead By Daylight | 30 Mayıs 2019

Outer Wilds | 30 Mayıs 2019

Superhot | 6 Haziran 2019

Full Metal Furies | 6 Haziran 2019

The Banner Saga 2 | 6 Haziran 2019

Xbox Game Pass Mayıs oyunları

Wargroove (2 Mayıs 2019)

Wolfenstein II: The New Colossus (2 Mayıs 2019)

Black Desert (9 Mayıs 2019)

Surviving Mars (9 Mayıs 2019)

Tacoma (9 Mayıs 2019)

For The King (10 Mayıs 2019)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham (16 Mayıs 2019)

The Surge (16 Mayıs 2019)

Mayıs sonunda kaldırılacak olan oyunlar

Mega Man Legacy Collection

MotoGP 17

Comic Jumper

Ms. Splosion Man

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: The Force Unleashed II

