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Xbox Game Pass, bugün yeni oyunlar ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Xbox One’ın PlayStation 4 karşısındaki tek kozu olan Game Pass, yeni oyunlar ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu ay içerisinde sisteme Wolfenstein II: The New Colossus, Black Desert ve The Surge gibi AAA yapımları ekleyen Microsoft, Mayıs sonu ve Haziran başında AA yapımları da sisteme ekleyeceğini duyurdu.

Xbox Game Pass, bugün yeni oyunlar ile karşımıza çıktı

Metal Gear Survive, The Banner Saga ve Superhot gibi yapımlar Mayıs-Haziran ayı içerisinde sisteme eklenecek. Aylık 59,99 TL olan Game Pass’in bakalım gelecek ay oyunları neler olacak?

Xbox Game Pass oyunları!

Metal Gear Survive | 23 Mayıs 2019
The Banner Saga | 23 Mayıs 2019
Void Bastards | 29 Mayıs 2019
Dead By Daylight | 30 Mayıs 2019
Outer Wilds | 30 Mayıs 2019
Superhot | 6 Haziran 2019
Full Metal Furies | 6 Haziran 2019
The Banner Saga 2 | 6 Haziran 2019

Xbox Game Pass Mayıs oyunları

Wargroove (2 Mayıs 2019)
Wolfenstein II: The New Colossus (2 Mayıs 2019)
Black Desert (9 Mayıs 2019)
Surviving Mars (9 Mayıs 2019)
Tacoma (9 Mayıs 2019)
For The King (10 Mayıs 2019)
LEGO Batman 3: Beyond Gotham (16 Mayıs 2019)
The Surge (16 Mayıs 2019)

Mayıs sonunda kaldırılacak olan oyunlar

Mega Man Legacy Collection
MotoGP 17
Comic Jumper
Ms. Splosion Man
Star Wars: The Force Unleashed
Star Wars: The Force Unleashed II

GRID 2019 muhteşem görünüyor!

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