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Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 19.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Xbox One sahiplerinin vazgeçilmezi haline gelen Xbox Game Pass’e yeni oyunlar ekleniyor. İşte Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek olan yapımlar.

Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor

Microsoft’un bu nesildeki en büyük başarısı Xbox Game Pass oldu. Genel olarak konsol satışları bazında PS4, Xbox One’a büyük bir fark attı. Hatta Xbox One’dan 4 yıl sonra satışa sunulan Nintendo Switch bile bu hızla giderse satış rakamları bazında X1’ı geçecektir.

Fakat koca bir nesli sadece konsol satış rakamlarına bakarak yorumlamak doğru olmaz. Zira konsol satışları kadar, bu konsollar için çıkan özel oyunlar da büyük önem arz ediyor. Nitekim Microsoft bu alanda da Sony ve Nintendo’nun hayli gerisinde kalmış durumda.

Peki Microsoft’un bu nesilde başarılı olduğu bir kategori yok mu? Elbette var. Microsoft, oyunları tek tek satmak yerine, oyun severlere yüzlerce oyunun bulunduğu bir kütüphaneye aylık ücret karşılığında üye olmalarına imkan verdi. Evet Xbox Game Pass sisteminden bahsediyor.

Game Pass, Microsoft’un bu nesildeki en büyük başarısı. Nitekim bu sisteme geçtiğimiz günlerde 3 yeni oyun daha eklenmişti. Sızdırılan son bilgilere bakacak olursak Ocak ayı içerisinde Game Pass’e 4 yeni oyun daha eklenecek.

Önümüzdeki günlerde Wee Happy Few, The LEGO Movie Videogame, Middle-Earth Shadow of Mordor ve Saints Row The Third oyunlarının sisteme eklenmesi bekleniyor. Elbette henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığını da hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
xbox oyun

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