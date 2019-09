Xbox Live Gold aboneleri için ücretsiz yapımlar açıkladı

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Xbox Live Gold üyeleri Ekim ayında Tembo the Badass Elephant, Friday the 13th The Game, Disney Bolt ve Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge oyunlarına ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Xbox Live Gold Ekim oyunları içerisinde en çok dikkat çeken isim hiç şüphesiz Friday the 13th The Game diyebiliriz. Ayrıca Xbox 360 geriye uyumluluk moduyla gelen Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge de denemeyenler için iyi bir alternatif olabilir.

Microsoft’un Ekim ayında ücretsiz olarak sunacağı oyunların toplam değeri ise yaklaşık olarak 74 dolar. Elbette yayınlanan oyunların her kesime hitap etmediğini de unutmamak gerekiyor.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass kütüphanesi de tekrardan güncellenecektir. Bakalım Microsoft, kütüphaneye hangi yapımları ekleyecek? Bekleyip göreceğiz.

