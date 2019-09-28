Mynet Trend

Xbox Live Gold aboneleri için ücretsiz yapımlar açıkladı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 28.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Konsol sektörünün önemli isimlerinden biri olan Microsoft önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunacağı oyunları açıkladı.

Xbox Live Gold aboneleri için ücretsiz yapımlar açıkladı

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Xbox Live Gold üyeleri Ekim ayında Tembo the Badass Elephant, Friday the 13th The Game, Disney Bolt ve Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge oyunlarına ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Xbox Live Gold Ekim oyunları içerisinde en çok dikkat çeken isim hiç şüphesiz Friday the 13th The Game diyebiliriz. Ayrıca Xbox 360 geriye uyumluluk moduyla gelen Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge de denemeyenler için iyi bir alternatif olabilir.
Microsoft’un Ekim ayında ücretsiz olarak sunacağı oyunların toplam değeri ise yaklaşık olarak 74 dolar. Elbette yayınlanan oyunların her kesime hitap etmediğini de unutmamak gerekiyor.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass kütüphanesi de tekrardan güncellenecektir. Bakalım Microsoft, kütüphaneye hangi yapımları ekleyecek? Bekleyip göreceğiz.

Dünyanın ilk trilyoner insanı kim olacak?

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Türk Telekom şebeke sorunu için açıklama yaptıTürk Telekom şebeke sorunu için açıklama yaptı
Yeni Acer Predator Helios 300 piyasaya sürüldüYeni Acer Predator Helios 300 piyasaya sürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
microsoft Xbox Live Gold

En Çok Okunan Trend Haberler

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Ayyüce'nin mücadelesi sürüyor! 4. kez ameliyata alındı

Ayyüce'nin mücadelesi sürüyor! 4. kez ameliyata alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’ın 2020 yılında tanıtacağı ve iPhone 12 sızdı

Apple’ın 2020 yılında tanıtacağı ve iPhone 12 sızdı

iOS 12.4.2 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 12.4.2 güncellemesi neler getiriyor?

The Last of Us Part 2’de Multiplayer modu olmayacak

The Last of Us Part 2’de Multiplayer modu olmayacak

macOS 10.15 Catalina için geri sayım başladı!

macOS 10.15 Catalina için geri sayım başladı!

Türk Telekom şebeke sorunu için açıklama yaptı

Türk Telekom şebeke sorunu için açıklama yaptı

Yeni Acer Predator Helios 300 piyasaya sürüldü

Yeni Acer Predator Helios 300 piyasaya sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.