Xbox Live Gold Haziran oyunları

Microsoft, Xbox One ve Xbox 360 sahipleri için ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Aynı PlayStation cephesinde olduğu gibi Xbox cephesinde de online oyun oynamak için Live Gold üyesi olmanız gerekiyor. Microsoft da Sony gibi Live Gold üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, Haziran ayında Live Gold sahiplerini hangi oyunlar bekliyor?

Haziran ayı içerisinde 2 adet Xbox One ve 2 adet de Xbox 360 oyunu ücretsiz olarak sunulacak. 59.99 dolar değerindeki EA SPORTS NHL 19 oyunu 1-30 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak. 14.99 dolar değerindeki bir diğer Xbox One oyunu olan Rivals of Aether da 30 Haziran’a kadar ücretsiz sahip olunabilecek.

14.99 dolar değerindeki Xbox 360 oyunu olan Portal: Still Alive 1-15 Haziran, yine 14.99 dolar değerindeki Earth Defense Force 2017 oyunu da 16-30 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek.

Bugün içerisinde ise Live Gold sahiplerine 1 hafta boyunca indirimli oyunlar sunulacak. Bu oyunları da sizlerle paylaşacağız.

Live Gold sahiplerini bu oyunlar bekliyor