Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

ABD yönetimi daha önce Huawei'yi kara listeye almış ve firmaya çeşitli ambargolar uygulanmasında önemli rol oynamıştı. Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte ABD yönetimi ile Çinli şirketler arasındaki buzların önümüzdeki günlerde ise erimesi bekliyordu. Ancak Donald Trump'ın başkanlık ettiği ABD yönetimi, başkanlık tesliminden hemen önce, Çinli askeri şirketler olduğu iddia edilen kara listeye Çinli 9 şirketi daha ekledi. Üstelik bu şirketlerin arasında birçok kişinin yakından tanıdığı bir firma da vardı; Xiaomi.

XİAOMİ VE DİĞERLERİ İÇİN KRİTİK TARİH 11 KASIM

Reuters'ın haberine göre Xiaomi, ABD yönetimi tarafından kara listeye alındı. Xiaomi ile birlikte uçak üreticisi Comac'ın da dahil olduğu 8 şirket daha kara listeye eklendi. Şirketler, ABD'li yatırımcıları, 11 Kasım 2021'e kadar kara listeye alınan firmalardaki varlıklarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir ABD yatırım yasağına tabi olacak.

Genişleyen kara liste, Başkan Donald Trump'ın, başkanlığının son günlerinde Çin'e karşı sağlam mirasını devam ettirme planının bir parçası olarak görülüyor. Ancak şimdilik işlemci ve işletim sistemi ambargosu gibi bir durumun söz konusu olmadığı iddia ediliyor.

