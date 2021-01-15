Xiaomi Mi 11 Pro 80W kablosuz şarj ile gelebilir

Şimdi, Çin’den sızan bir kaynağa göre, yeni Mi 11 Pro (veya Mi 11 Pro +) cihazında 80W kablosuz hızlı şarj desteği olacak. Xiaomi akıllı telefon teknolojisini halihazırda oldukça geliştirdi, o yüzden söylentilerin doğru olması muhtemel. Ancak teknoloji devinden henüz net bir açıklama gelmedi. Eğer marka bunu başarırsa Mi 11 Pro dünyanın en hızlı kablosuz şarjına sahip olacak. Yeni amiral gemisinin diğer söylentileri arasında, büyük bir dikdörtgene yerleştirilmiş daha iyi bir kamera kurulum bulunuyor. Ayrıca cihaz bir periskop lens sayesinde 10x optik yakınlaştırma ve 120x hibrit yakınlaştırma yeteneğine sahip olabilir. Ekran ise QHD + çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Mi 11'in 6,81 inçlik OLED ekranı ile aynı olabilir.

REKOR KIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçen yılın ekim ayında Xiaomi, kablosuz şarj hızında 80 watt sınırını ilk kez aştı. Marka küresel anlamda cep telefonu kablosuz şarj rekorunu kırdığını duyurmuştu. Marka bununla yetinmeyip, daha verimli bir kablosuz şarj mimarisi ve yongasını özelleştirdi. Resmi verilere göre Xiaomi’nin 80W kablosuz şarjının şarj hızı, kablolu hızlı şarj ile karşılaştırıldığında şu anda bilinen en yüksek şarj hızına ve gücüne sahip.

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