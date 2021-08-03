Xiaomi CEO'su açıkladı! Yeni telefonlar ve tabletler geliyor

Xiaomi Mi Mix 4 ve Mi Pad 5 ile sık sık gündeme geliyor. Her iki ürün de henüz tanıtılmadı ancak sızıntılar aracılığıyla cihazların özellikleri ile alakalı bazı bilgilere sahibiz. Örneğin Mi Mix 4'ün Xiaomi'nin ilk ekran altı kameralı amiral gemisi akıllı telefonu olacağı söylenmekte. Tablet serisi Mi Pad 5'in ise güçlü işlemcilere yer vereceği bildiriliyor. Peki yeni akıllı telefonlar ve yeni tabletler ne zaman geliyor?

XIAOMI CEO'SU TARİH VERDİ

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'deki canlı yayın sırasında telefon ve tabletlerindeki son gelişmelerin ağustos ayı içerisinde duyurulacağını belirtti. Lei Jun, modellerin adını doğrudan vermedi veya bu ürünlerle ilgili detayları paylaşmadı.

Açıklamaya bakılırsa şirket, 10 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte yakında piyasaya sürülecek olan akıllı telefonların ve tabletlerin tanıtılması bekleniyor.

XIAOMI MI MIX 4 VE MI PAD 5 SÖYLENTİSİ

Son söylentilere göre söz konusu yeni akıllı telefon, Mi MIX serisinin en yeni modeli Mi MIX 4 olabilir. Ekran altı kamera teknolojisine sahip olacağı söylenen bu cihaz, şu ana kadar resmi bir tarih açıklanmamasına rağmen, bu ay içinde piyasaya sürülebilir.

Xiaomi'nin tanıtacağı yeni tabletlerinden bahsedecek olursak söz konusu modeller Mi Pad 5 serisini kapsayabilir.

Şirketin en yeni tablet serisinin ağustos ayında tanıtılacağı söyleniyor ve Mi Pad 5'in 10,95 inç LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci gibi dikkat çeken özelliklere sahip olması bekleniyor.

