Xiaomi'den 100W gücünde kablosuz şarj standı!

Kablosuz şarj tarafında önemli yenilikler yaşanmaya devam ediyor.

XIAOMI 100W KABLOSUZ ŞARJ STANDININ FİYATI

Kablosuz şarj teknolojileri tarafında önemli çalışmalara imza atan Xiaomi, 100W kablosuz şarj standını satışa sundu. Üstelik bu stand 100 doların altında bir fiyat etiketine sahip.

Elbette burada önemli bir nokta var. Eğer telefonunuz 100W kablosuz hızlı şarjı desteklemiyorsa, bu standın sizin için pek bir anlamı olmayacaktır.

Sonuçta piyasa geneline baktığımızda da yüksek güçlerde hızlı şarjı destekleyen telefonlar olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bu durumun kısıtlı bir kitleye hitap edeceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Özellikle Xiaomi yüksek kablosuz şarj hızlarına önem veren bir üretici. Fakat piyasadaki diğer üreticilerin kablosuz şarj tarafında o kadar da çalışkan olduklarını söyleyemeyiz.

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