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Xiaomi'den 100W gücünde kablosuz şarj standı!

17.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kablosuz şarj teknolojisi hayatımıza gireli hayli uzun bir zaman oldu. Hatta artık pek çok yeni otomobil modelinde de kablosuz şarj özelliği baz bir donanım olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin kablosuz şarj teknolojisine yönelik yeni bir ürünü var.

Xiaomi'den 100W gücünde kablosuz şarj standı!

Kablosuz şarj tarafında önemli yenilikler yaşanmaya devam ediyor.

XIAOMI 100W KABLOSUZ ŞARJ STANDININ FİYATI

Kablosuz şarj teknolojileri tarafında önemli çalışmalara imza atan Xiaomi, 100W kablosuz şarj standını satışa sundu. Üstelik bu stand 100 doların altında bir fiyat etiketine sahip.

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Elbette burada önemli bir nokta var. Eğer telefonunuz 100W kablosuz hızlı şarjı desteklemiyorsa, bu standın sizin için pek bir anlamı olmayacaktır.

Sonuçta piyasa geneline baktığımızda da yüksek güçlerde hızlı şarjı destekleyen telefonlar olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bu durumun kısıtlı bir kitleye hitap edeceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Özellikle Xiaomi yüksek kablosuz şarj hızlarına önem veren bir üretici. Fakat piyasadaki diğer üreticilerin kablosuz şarj tarafında o kadar da çalışkan olduklarını söyleyemeyiz.

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Xiaomi
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