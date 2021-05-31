Xiaomi, rekor kıran şarj teknolojisini görücüye çıkardı!

Xiaomi hızlı şarj teknolojisi konusunda adımlar atan şirketlerden biri. Firma, daha önce gerçek anlamda kablosuz şarj sunan bir teknolojinin tanıtımını yapmıştı. Çinli teknoloji devi şimdi ise, bir akıllı telefonda şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek seviye olan 200W HyperCharge hızlı şarj teknolojisini tanıttı.

ŞARJ İÇİN 8 DAKİKA YETERLİ OLUYOR

Xiaomi'nin 200W HyperCharge hızlı şarj teknolojisi sayesinde 4000 mAh pili olan telefonu sadece 44 saniyede yüzde 10, 3 dakikada yüzde 50, 8 dakikada ise yüzde 100 oranında şarj etmek mümkün oluyor. Üstelik şirket sadece kablolu hızlı şarj teknolojisini göstermiş değil. Kablosuz şarj konusunda da önemli bir gelişme var.

1 DAKİKADA YÜZDE 10 ŞARJ

Xiaomi geçen yıl 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. Şirket 200W HyperCharge hızlı şarj teknolojisi ile birlikte ise 120W kablosuz hızlı şarj teknolojisini de görücüye çıkardı. Bu teknoloji, 4.000 mAh pili olan bir telefonu 1 dakika içerisinde yüzde 10, 8 dakikada yüzde 50 ve 19 dakikada yüzde 100 oranında şarj ediyor. Şirket bu teknolojiyi ve 200W HyperCharge teknolojisini son amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Pro'da göstermiş durumda.

HIZLI ŞARJDA REKOR KIRDI

Xiaomi, görücüye çıkardığı teknolojilerin hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj konusunda yeni endüstri rekorları olduğunu söylüyor. Şirket, bu şarj teknolojilerinin akıllı telefonlarda ne zaman görebileceğimizi ise açıklamış değil.

