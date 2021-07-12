Xiaomi yeni bir hızlı şarj patenti aldı

Patent, hızlı şarj teknolojisiyle ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklamıyor. Bununla birlikte herhangi bir görüntü de içermiyor. İşin ilginç tarafı ise katlanabilir telefonlarda hızlı şarj teknolojisinin nasıl çalışacağını açıklıyor.

İŞTE XIAOMI'NIN ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Xiaomi’nin katlanabilir telefonu, arka panelinin her iki yarısından kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek. Yani ister katlanmış olsun, ister hangi tarafa yerleştirirseniz yerleştirin, cihaz yalnızca bir yarısı kablosuz şarj pediyle temas halinde olsa bile kablosuz olarak şarj edilecek.

Diğer bir deyişle, cihaz hem yarıdan hem de katlanmamış arka panelin tamamından şarj edilebiliyor. Bu özelliğin kullanıcılar için çok kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Patente bakılırsa, kablosuz şarj cihazının, desteklenen şarj türünü elde etmek için önce katlanabilir ürün ile iletişim başlatacak.

Bu, kablosuz şarj cihazının daha verimli olmasını sağlayabildiği gibi katlanabilir akıllı telefonu tam olarak şarj etme süresini de kısaltabilir.

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