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Xiaomi iPhone 12 için 20W şarj adaptörü çıkardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 ile 5W şarj adaptörünü kutularından kaldırdı. Apple'ın bu adımı ardından akıllı telefon dışında akıllı telefon aksesuarları üreten Xiaomi, iPhone'larda kullanılabilecek 20W şarj adaptörü tanıttı. İşte Xiaomi'nin iPhone 12 hızlı şarj adaptörü için ortaya çıkan fiyat bilgisi.

Xiaomi iPhone 12 için 20W şarj adaptörü çıkardı

Apple, iPhone 12 kutusundan 5W şarj adaptörünü ve EarPods kablosuz kulaklığını bildiğiniz üzere kaldırdı. Gezegeni korumaya yardımcı olmak için çevreci bir adım atan Apple, şarj gereksinimi için ise 20W hızlı şarj adaptörünü piyasaya sürdü. Ancak bu durum, üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin de harekete geçmesini sağladı. Bu üreticilerden biri olan ve daha çok ürettiği akıllı telefonlarla tanınan Xiaomi, şimdi ise iPhone 12 ile uyumlu 20W şarj adaptörü ile görücüye çıkmak üzere.

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XİAOMİ İPHONE 12 UYUMLU ŞARJ ADAPTÖRÜ ÜRETTİ

Xiaomi, iPhone 12 ile uyumlu 20W USB Type-C şarj cihazını duyurdu. Xiaomi'nin iPhone 12 kullanıcılarına da sunduğu şarj adaptörü, iPhone 12'nin dışında iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max modellerinde de kullanılabiliyor. 43.8 gram ağırlığındaki beyaz şarj adaptörü, diğer akıllı telefonları da şarj edebiliyor. Xiaomi iPhone şarj adaptörünün fiyatı ise 5 dolar.

Xiaomi iPhone 12 uyumlu şarj cihazı

APPLE'IN ADAPTÖRÜNE GÖRE DAHA UYGUN

Apple'ın 20W'lık şarj adaptörü ülkemizde 199 TL'den satılıyor. Apple yurt dışında ise bu adaptörü 19 dolardan satışa sunuyor. Bu yüzden Xiaomi'nin şarj adaptörünün Apple'ın orijinal adaptörüne nazaran daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi'nin şarj adaptörünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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