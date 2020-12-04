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  4. Xiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldı

Xiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldı

04.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldı

Xiaomi Mi 11 fiyatı için yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntı kaynağının iddiasına göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'dan oluşacağı söylenen Android 11 tabanlı akıllı telefonlar, fiyatları ile rekabeti farklı bir boyuta çıkartabilir.

Xiaomi Mi 11 için sızıntıların hızı arttı. Bunun nedeni ise kimilerine göre Mi 11 ve Mi 11 Pro'dan oluşacak akıllı telefon serisinin tanıtım tarihinin yaklaşması. Zira geçtiğimiz gün, bir sızıntı kaynağı Mi 11'in tahmin edildiği gibi ocak ayında değil, aralık ayının sonunda tanıtılacağını iddia etti. Bu iddianın etkileri sürerken, başka bir sızıntı kaynağı Xiaomi Mi 11 fiyatı için ilk sızıntıyı paylaştı. Ayrıca Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun henüz doğrulanmamış özelliklerini de sıraladı.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Mi 11 fiyatı ve özellikleri ile başlayalım. İddialara göre akıllı telefon, Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak. Telefonun arkasında 108 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı, 30x zoom yapabilen telefoto kamera bulunacak. 4.700 mAh pili ile 50W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteği sunacağı söylenen Mi 11, 1440p çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. İddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 fiyatı için ise yaklaşık 610 dolarlık bir fiyat belirleyecek.

XİAOMİ Mİ 11 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Xiaomi Mi 11 Pro ise yine iddialara göre Mi 11 ile aynı işlemciyi paylaşacak ve Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapacak. QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz OLED ekran ile geleceği öngörülen telefon, 50 MP ana, 48 MP ultra geniş açı ve 48 MP telefoto kamera ile gelecek. 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj Mi 11 Pro'da yer alacak. Ayrıca Xiaomi Mi 11 Pro'nun Xiaomi Mi 11 Ultra adıyla gelme ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Fiyat ise iddialara bakılırsa yaklaşık 807 dolar olacak.

Mi 11

Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

Son olarak, yazılan özelliklerin Xiaomi tarafından resmileştirilmediğini, henüz iddia aşamasında olduklarını belirtelim. Bakalım ay sonunda Mi 11 modelleri ile karşılaşacak mıyız?

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