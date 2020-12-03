Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi Mi fanları tarafından merak edilen konulardan biri. Bu anlamda gündeme birçok sızıntı geliyor. Sızıntılardan biri ise Xiaomi Mi 11 çıkış tarihine odaklanmış ve Xiaomi Mi 10'un halefinin 2021 Ocak ayında tanıtılacağını söylemişti. Fakat yeni bir sızıntıya göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro ile resmi olarak tanışmak için ocak ayını beklemeye gerek kalmayacak.

İŞTE SIZDIRILAN XİAOMİ Mİ 10 ÇIKIŞ TARİHİ

Mi 11 hakkında daha önce sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, yeni amiral gemilerinin çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya attı. Sızıntı kaynağına göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro aralık ayının sonunda piyasaya sürülecek. Tabi sızıntı kaynağının paylaştıkları sadece çıkış tarihi bilgisiyle de sınırlı değil.

ÇERÇEVELER İNCELİYOR

Mi 11 Pro'ya ait olduğunu söylediği bir ekran filmi de paylaşan kaynak, böylece telefonun tasarıma dair bir fikir yürütmemizi de sağladı. Buna göre Mi 11 Pro, dört kenarı kavisli bir ekran ile gelecek. Çerçeveler ise oldukça ince olacak ve böylece ekran / boy oranı Xiaomi Mi 10'a göre iyileştirilecek.