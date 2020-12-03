HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

03.12.2020 16:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihine yönelik iddialar gelmeye devam ediyor. Şu sıralar Galaxy S21 ailesi hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan bir kaynak, Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'dan oluşması beklenen Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için paylaşımda bulundu. Ayrıca telefona dair bir görüntü de yayınladı.

Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi Mi fanları tarafından merak edilen konulardan biri. Bu anlamda gündeme birçok sızıntı geliyor. Sızıntılardan biri ise Xiaomi Mi 11 çıkış tarihine odaklanmış ve Xiaomi Mi 10'un halefinin 2021 Ocak ayında tanıtılacağını söylemişti. Fakat yeni bir sızıntıya göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro ile resmi olarak tanışmak için ocak ayını beklemeye gerek kalmayacak.

İŞTE SIZDIRILAN XİAOMİ Mİ 10 ÇIKIŞ TARİHİ

Mi 11 hakkında daha önce sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, yeni amiral gemilerinin çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya attı. Sızıntı kaynağına göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro aralık ayının sonunda piyasaya sürülecek. Tabi sızıntı kaynağının paylaştıkları sadece çıkış tarihi bilgisiyle de sınırlı değil.

ÇERÇEVELER İNCELİYOR

Mi 11 Pro'ya ait olduğunu söylediği bir ekran filmi de paylaşan kaynak, böylece telefonun tasarıma dair bir fikir yürütmemizi de sağladı. Buna göre Mi 11 Pro, dört kenarı kavisli bir ekran ile gelecek. Çerçeveler ise oldukça ince olacak ve böylece ekran / boy oranı Xiaomi Mi 10'a göre iyileştirilecek.

Philips'ten çarpıcı başvuru! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?Philips'ten çarpıcı başvuru! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Mi 11'in özelliklerine yönelik geçtiğimiz hafta tanıtılan Snapdragon 888 işlemcisi konuşuluyor. Hatta sızıntı kaynağı, telefonların Snapdragon 888 işlemcisiyle gelecek ilk telefonlar olduğunu belirtiyor. Bunun dışında telefonların yine delikli bir ekran tasarımı ile gelmesi muhtemel görünüyor. 120 Hz OLED ekran bilgisi de sızıntılar da geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!
Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

İşte Chang’e 5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar!

O anlar böyle görüntülendi!

Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

Samsung sahiplerine müjde! Liste belli oldu

Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!

Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!

Galaxy Buds Pro tasarımı sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktı

Merakla bekleniyor! Şaşırtan fotoğrafları ortaya çıktı

Çin'de sürücüsüz taksi dönemi başladı!

Resmen yola çıktılar

Philips'ten çarpıcı başvuru! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.