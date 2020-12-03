Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi Mi fanları tarafından merak edilen konulardan biri. Bu anlamda gündeme birçok sızıntı geliyor. Sızıntılardan biri ise Xiaomi Mi 11 çıkış tarihine odaklanmış ve Xiaomi Mi 10'un halefinin 2021 Ocak ayında tanıtılacağını söylemişti. Fakat yeni bir sızıntıya göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro ile resmi olarak tanışmak için ocak ayını beklemeye gerek kalmayacak.
Mi 11 hakkında daha önce sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, yeni amiral gemilerinin çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya attı. Sızıntı kaynağına göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro aralık ayının sonunda piyasaya sürülecek. Tabi sızıntı kaynağının paylaştıkları sadece çıkış tarihi bilgisiyle de sınırlı değil.
Mi 11 Pro'ya ait olduğunu söylediği bir ekran filmi de paylaşan kaynak, böylece telefonun tasarıma dair bir fikir yürütmemizi de sağladı. Buna göre Mi 11 Pro, dört kenarı kavisli bir ekran ile gelecek. Çerçeveler ise oldukça ince olacak ve böylece ekran / boy oranı Xiaomi Mi 10'a göre iyileştirilecek.
Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUB— Ice universe (@UniverseIce) December 3, 2020
Mi 11'in özelliklerine yönelik geçtiğimiz hafta tanıtılan Snapdragon 888 işlemcisi konuşuluyor. Hatta sızıntı kaynağı, telefonların Snapdragon 888 işlemcisiyle gelecek ilk telefonlar olduğunu belirtiyor. Bunun dışında telefonların yine delikli bir ekran tasarımı ile gelmesi muhtemel görünüyor. 120 Hz OLED ekran bilgisi de sızıntılar da geçiyor.
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