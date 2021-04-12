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Xiaomi Mi Mix 4 tasarımı sızdırıldı! Böyle mi olacak?

12.04.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi Mix 4 için yeni bir sızıntı gerçekleştirildi. Sızıntıda Xiaomi Mi Mix 4'ün tasarımına dair detaylar gözler önüne serildi. Görünüşe bakılırsa Mi Mix Fold sonrası gelecek Mi Mix 4, ekran altı kamera teknolojisine ev sahipliği yapacak.

Xiaomi Mi Mix 4 tasarımı sızdırıldı! Böyle mi olacak?

Xiaomi Mi Mix serisi Mi Mix Fold'un tanıtılmasıyla resmen geri döndü. Fakat Xiaomi'nin Mi Mix Fold ile sınırlı kalması beklenmiyor. Zira Çinli akıllı telefon üreticisi için bir süredir Mi Mix 4 söylentileri mevcut. Şimdi ise bu söylentiler ete kemiğe büründü ve Xiaomi Mi Mix 4 bir sızıntı olarak karşımıza çıktı.

İŞTE SIZINTIDAKİ XIAOMI MI MIX 4'ÜN TASARIMI

Mi Mix 4'ün tasarımı, Ice Universe tarafından paylaşılan fotoğraflar ile göründü. Sızıntı kaynağının Mi Mix 4'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflara bakılırsa akıllı telefon kavisli bir ekran tasarımı ile gelecek. Üstelik bu ekran, ön kamerasını da ekranının altında saklayacak. Hatırlarsanız ZTE Axon 20 5G ile dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonuydu. Mi Mix 4, Axon 20 5G ile aynı teknolojiyi paylaşacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Mix 4

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XIAOMI MI MIX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi'nin Mi Mix 4'ü ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor. Ancak telefonun, 2021 yılının ikinci yarısında tanıtılması muhtemel görünüyor. Xiaomi Mi Mix 4'ün detaylarını önümüzdeki günlerde resmileştirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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