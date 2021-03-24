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Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 geliyor! Tarih verildi

24.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi yeni dizüstü bilgisayarı Xiaomi Mi Notebook Pro 2021'in lansmanını resmen duyurdu. Xiaomi'nin paylaştığı postere göre Mi Notebook Pro 2021, Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Ultra ile aynı gün kamuoyuna tanıtılacak.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 geliyor! Tarih verildi

Xiaomi dizüstü bilgisayar üretimi de gerçekleştiren bir firma. Bu yüzden Xiaomi'yi sadece akıllı telefon sektöründe yaptıklarıyla değerlendirmek mümkün değil. Bir süredir bu tarafta bazı söylentiler hakim. Bu söylentilerin odağında Çinli üreticinin henüz tanıtımı gerçekleştirmediği yeni dizüstü bilgisayarı Xiaomi Mi NoteBook Pro 2021 var. Xiaomi tarafından daha önce birkaç özelliği paylaşılan dizüstü bilgisayar için artık tarih belli oldu.

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Xiaomi, Weibo üzerinden paylaştığı poster ile Mi Notebook Pro'nun tanıtım tarihini resmileştirdi. Buna göre, Xiaomi Mi Notebook Pro özellikleri ve fiyatı ile birlikte 29 Mart günü karşımıza çıkacak. Posterde ise bilgisayarın ince çerçeveli bir gövdeye sahip olacağı görünmekte.

Xiaom Mi Notebook Pro özellikleri

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XİAOMİ Mİ NOTEBOOK PRO 2021 ÖZELLİKLERİ

Aktarılanlara göre, Mi Notebook Pro 2021, adından da anlaşılacağı üzere, en yüksek çekirdek frekansı 5GHz'e kadar çıkan en yeni nesil Intel Core i7-11375H işlemci ile donatılacak. Dizüstü bilgisayar ayrıca bir NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti grafik kartı ile gelecek. Xiaomi'nin Mi Notebook Pro 2021 ile aynı gün Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Ultra'yı da tanıtması bekleniyor.

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Xiaomi
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