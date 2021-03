Xiaomi yeni etkinliği için tarih verdi! Xiaomi Mi 11 Pro mu geliyor?

Xiaomi, Mi 11'i aralık ayında herhangi bir Pro sürümü olmadan piyasaya sürdü. Daha sonra Mi 11 için global bir lansman düzenleyen şirket, bu etkinliği de pas geçti ve beklentilerin odağındaki Xiaomi Mi 11 Pro'yu tanıtmadı. Ancak şirketin yeni bir etkinlik düzenleyerek Mi 11 ailesini genişleteceğine dair öngörüler oldukça güçlüydü. Nitekim Xiaomi yeni bir etkinlik duyurusu ile karşımıza çıktı.

Xiaomi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile yeni ürün etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu anlamda #XiaomiMegaLaunch hashtag'ini kullanan Xiaomi, etkinliğin 29 Mart Pazartesi günü düzenleneceğini açıkladı. Mega Launch kavramı, firmanın bu etkinlikte pek çok ürünü tanıtacağının bir göstergesi olabilir.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!



We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).



This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf