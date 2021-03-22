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Xiaomi yeni etkinliği için tarih verdi! Xiaomi Mi 11 Pro mu geliyor?

22.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Xiaomi Mi 11 ile sık sık gündeme gelen Çinli akıllı telefon devi, yeni etkinliği için tarih bilgisi de paylaştı. Etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Lite olmak üzere üç Android telefon tanıtılabilir.

Xiaomi yeni etkinliği için tarih verdi! Xiaomi Mi 11 Pro mu geliyor?

Xiaomi, Mi 11'i aralık ayında herhangi bir Pro sürümü olmadan piyasaya sürdü. Daha sonra Mi 11 için global bir lansman düzenleyen şirket, bu etkinliği de pas geçti ve beklentilerin odağındaki Xiaomi Mi 11 Pro'yu tanıtmadı. Ancak şirketin yeni bir etkinlik düzenleyerek Mi 11 ailesini genişleteceğine dair öngörüler oldukça güçlüydü. Nitekim Xiaomi yeni bir etkinlik duyurusu ile karşımıza çıktı.

XİAOMİ YENİ ETKİNLİK DÜZENLİYOR! İŞTE TARİHİ

Xiaomi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile yeni ürün etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu anlamda #XiaomiMegaLaunch hashtag'ini kullanan Xiaomi, etkinliğin 29 Mart Pazartesi günü düzenleneceğini açıkladı. Mega Launch kavramı, firmanın bu etkinlikte pek çok ürünü tanıtacağının bir göstergesi olabilir.

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XİAOMİ Mİ 11 PRO VE FAZLASI

Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite olmak üzere üç akıllı telefonun bu etkinlikte görücüye çıkması bekleniyor. Bunun dışında Xiaomi'nin yeni tableti, ve yeni dizüstü bilgisayarı da etkinlikte karşımıza çıkabilir. Sizce Xiaomi 29 Mart'ta hangi ürünlerini tanıtacak?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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