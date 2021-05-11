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Xiaomi'nin Bill Gates tweet'i olay yarattı!

11.05.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi İngiltere, Bill ve Melinda Gates'in boşanmasına yönelik tepki çeken bir tweet attı. Çinli devin İngiltere hesabı Mi 11'i ön plana çıkartan tweet'inde sadece kullandığı metin ve görsel ile değil, iPhone detayı ile de dikkatleri üzerine çekti.

Xiaomi'nin Bill Gates tweet'i olay yarattı!

Bill ve Melinda Gates çifti boşanma kararı aldıklarını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Herkes sürpriz boşanma kararının nedenine odaklanmışken ve iddialar peşi sıra geliyorken, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin İngiltere hesabı, bu olayı amiral gemisi Mi 11 ile harmanlayıp oldukça ilginç bir tweet attı.

İŞTE XIAOMI'NİN BILL VE MELINDA GATES'E GÖNDERME YAPTIĞI TWEET

Xiaomi İngiltere hesabı, attığı tweet'te, "Milyarder partnerinizden ayrılmak en akıllıca seçenek olmayabilir, ancak Mi 11'imiz 55 W kablolu turbo şarjı kullanarak 45 dakikada tam olarak şarj olur, yani her zaman ayrılmaya hazırsınız demektir.'' ifadelerini kullandı. Ayrıca tweet'te Mi 11 aracılığıyla Melinda'ya ''Konuşmamız gerekiyor" mesajının gönderildiği bir fotoğraf da yer aldı. Bu gönderi pek çok kişinin dikkatini çekti. Ancak hepsi bu kadar değildi.

Xiaomi tweet

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Xiaomi'nin attığı Bill Gates tweet'i, görünüşe göre bir Xiaomi telefonundan da gönderilmedi. Zira tweet'in altında iPhone'dan gönderildiğine yönelik bir ibare bulunuyordu. Bu da alay konusu oldu. Söz konusu tweet silinse de birçok kişi ekran görüntüsü almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Bill Gates İngiltere
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