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Xiaomi Mi Pad 5'ten kötü haber! Yakında gelmeyebilir

10.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi Pad 5 için yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Neredeyse her gün hakkında yeni bir iddianın ortaya atıldığı Mi Pad 5 için görünüşe bakılırsa biraz daha beklemek gerekecek.

Xiaomi Mi Pad 5'ten kötü haber! Yakında gelmeyebilir

Xiaomi'nin Mi Pad 5 adında yeni bir tablet serisi üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ancak yeni seri için çok fazla söylenti var. Bazı söylentiler, bu ay tabletlerin tanıtılabileceğini gösterdi. Ancak Redmi'nin Ürün Müdürü Wang Teng Thomas, Weibo'da bunun tam tersini söyledi ve yeni tablet serisinin bu ay gelmeyeceğini açıkladı. Bugün ise güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak tanınan Digital Chat Station, Mi Pad 5 için kötü haberi verdi.

XIAOMI MI PAD 5 İÇİN BEKLEYİŞ SÜRECEK

Sızıntı kaynağı, Twitter hesabı üzerinden Mi Pad 5 serisinin yakında piyasaya sürülmeyeceğini ima ederek, Mi Pad 5 serisinin bir süre daha beklemek zorunda kalacağını söyledi. Ayrıca kaynak, geçtiğimiz ay görünen, donanımının ve yazılımının güçlü olduğu iddia edilen M2105K81C model numaralı Xiaomi cihazına da paylaşımında yer verdi.

Digital Chat Station tweet

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MI PAD 5 VE MI PAD 5 PRO ADIYLA İKİ TABLET

İddialara göre Çinli şirket, Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro adında iki tablet tanıtacak. Sırasıyla MediaTek Dimensity 1200 ve Snapdragon 870 işlemcisi ile geleceği söylenen bu modellerden Pro takılı olanının, 120 Hz yenileme hızını, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen, 2K çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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