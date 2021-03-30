Xiaomi'nin ilk katlanırı: Xiaomi Mi Mix Fold tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi yeni logosunu görücüye çıkardıktan sonra, kendisi için bir ilk anlamına gelen ürününü görücüye çıkardı. Saatler önce, posteri sızan katlanabilir telefon Xiaomi Mi Mix Fold, Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte resmen tanıtıldı.

KATLANABİLİR XİAOMİ Mİ MİX FOLD'UN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Mix Fold, 8.01 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED bir ekrana sahip. Ekran, Dolby Vision destekli ve 2K çözünürlüğünde. Ekranda herhangi bir kamera çentiği ise bulunmuyor. Ön taraftaki ekranın büyüklüğü ise 6.52 inç ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bu ekran, sağ üst köşesinde bir nokta çentik barındırıyor.

Mi Mix Fold, bir PC moduyla geliyor. Böylece telefon, bir nevi bilgisayar arayüzü sunuyor ve bir bilgisayarmış gibi kullanılabiliyor. 5020 mAh bataryaya sahip olan Mi Mix Fold, 67W gücünde hızlı şarja destek veriyor. Mi Mix Fold beklendiği gibi işlemci olarak Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor. Ayrıca telefonda 12 GB RAM (Seramik versiyonda 16 GB RAM) ve 256 GB/512 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Katlanabilir telefonun arkasında 108 MP'lik bir ana kamera var. Sıvı lens teknolojisini kullanan telefon, Toplamda üç kameraya yer vermesine rağmen dört kamera fonksiyonunu bir arada sunuyor. Bu noktada telefonun 30x dijital zoom ve 3x optik zoom yapabildiğini belirtelim.