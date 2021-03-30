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Xiaomi logosunu değiştirdi! İşte Xiaomi'nin yeni logosu

30.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, logosunu değiştirme kararı aldı. Yıllardır karşımıza çıkan klasik Xiaomi logosu, firmanın bugün düzenlediği yeni ürün etkinliğinde karşımıza çıktı. Yeni logo, eski logoya oldukça benzer.

Xiaomi logosunu değiştirdi! İşte Xiaomi'nin yeni logosu

Xiaomi logosunu uzun bir süredir değiştirmiyor, pek çok noktada bu logosunu kullanıyordu. Bugün düzenlenen yeni ürün etkinliğinde Xiaomi logosunu değiştirme kararı aldığını duyurdu. Etkinlikte sahneye çıkan firma yetkilileri, Xiaomi'nin yeni logosunu ilk kez gösterdi.

İŞTE XIAOMI'NİN YENİ LOGOSU

Xiaomi'nin yeni logosu, eski logoya oldukça benziyor. Xiaomi yeni logosunda ise köşeleri kaldırıp, kenarları yuvarlatarak yeni logosunu daha dikkat çekici bir hale getirmiş gibi görünüyor. Firma, yeni logo için dünyaca ünlü tasarım ustası Kenya Hara ile çalışmış. Logoya eşlik edecek Xiaomi yazısı da biraz farklı. Örneğin, a harfinde farklılıklar var. Xiaomi, yazılı ve yazısız iki haliyle görücüye çıkan yeni logosunu şimdiden genel merkezinde kullanıyor.

Xiaomi logo

LOGONUN ESKİ VE YENİ HALİ

Xiaomi eski logo ve yeni logo

Fotoğrafın sağ tarafında göreceğiniz Xiaomi'nin eski logosu, kare ve bu yüzden daha köşeli bir tasarıma sahipti. Xiaomi yeni logosu ile birlikte son zamanda logosunu değiştiren firmaların arasına katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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