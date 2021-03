Xiaomi logosunu değiştirdi! İşte Xiaomi'nin yeni logosu

Xiaomi logosunu uzun bir süredir değiştirmiyor, pek çok noktada bu logosunu kullanıyordu. Bugün düzenlenen yeni ürün etkinliğinde Xiaomi logosunu değiştirme kararı aldığını duyurdu. Etkinlikte sahneye çıkan firma yetkilileri, Xiaomi'nin yeni logosunu ilk kez gösterdi.

Xiaomi'nin yeni logosu, eski logoya oldukça benziyor. Xiaomi yeni logosunda ise köşeleri kaldırıp, kenarları yuvarlatarak yeni logosunu daha dikkat çekici bir hale getirmiş gibi görünüyor. Firma, yeni logo için dünyaca ünlü tasarım ustası Kenya Hara ile çalışmış. Logoya eşlik edecek Xiaomi yazısı da biraz farklı. Örneğin, a harfinde farklılıklar var. Xiaomi, yazılı ve yazısız iki haliyle görücüye çıkan yeni logosunu şimdiden genel merkezinde kullanıyor.

Fotoğrafın sağ tarafında göreceğiniz Xiaomi'nin eski logosu, kare ve bu yüzden daha köşeli bir tasarıma sahipti. Xiaomi yeni logosu ile birlikte son zamanda logosunu değiştiren firmaların arasına katıldı.

New year. New look. New us.



Together with @haraken_tokyo, we've changed our logo! How do you like our new logo? #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/bqi33ZC3vE