Xiaomi Redmi Note 10 için büyük sızıntı! Snapdragon 678 detayı

Xiaomi, 4 Mart'ta Redmi Note 10 serisini tanıtacak. Ancak Redmi Note 10 tanıtılmadan tam gaz sızdırılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde telefonun kutusunu ve fiyatını görmüştük. Şimdi ise ekran, şarj ve yonga seti bilgileri dahil olmak üzere Redmi Note 10'un özellikleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı.

İŞTE REDMİ NOTE 10'UN ÖZELLİKLERİ

Yapılan sızıntıya göre, Redmi Note 10, Snapdragon 675'in güçlendirilmiş hali Snadpragon 678 ile gelecek. Telefon bünyesinde 5.000 mAh değerinde bir pil taşıyacak. Batarya Redmi Note 9 ailesinden biraz daha küçük olsa da 33W hızlı şarj desteği dikkat çekecek.

Sızıntı, aynı zamanda telefonun 6,43 inçlik Super AMOLED bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Beklendiği üzere bu ekranın orta üstünde nokta çentik var. 48 MP ana kamera da arka tarafta yerini alacak. Yine sızıntıda görünen çift hoparlör desteği ise pek şaşırtıcı olmasa da Redmi Note 10'da bulunacak. Tekrar belirtmekte fayda var; Redmi Note 10 ailesi 4 Mart'ta tanıtılacak.

