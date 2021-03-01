Redmi Note 10 fiyatı ile sürpriz yapabilir

Redmi Note 10 serisi için artık nefesler tutuldu. Xiaomi tabanlı akıllı telefonlar, 4 Mart'ta resmen görücüye çıkacak. Bugüne dek Redmi Note 10 serisi hakkında birçok sızıntı gündeme getirildi. Bu sızıntılarda genellikle Redmi Note 10'un özelliklerine yönelik dedikodular yer aldı. Şimdi ise paylaşılan bir fotoğraf, Redmi Note 10'un fiyatını gün yüzüne çıkardı.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN REDMİ NOTE 10 FİYATI

Redmi Note 10'un fiyatını gösterdiği iddia edilen o fotoğrafa göre, Redmi Note 10'un perakende fiyatı 15.999 rupi olacak. Bu da Türk Lirasına çevirdiğimizde, yaklaşık 1.600 TL ediyor. Ancak telefonun satış noktalarındaki asıl fiyatının 14.000 rupi ila 15.00 rupi arasında olması bekleniyor. Bu yüzden tanıtım günü daha uygun bir fiyat karşımıza çıkabilir. Ek olarak, fotoğrafta bu fiyat bilgisinin 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olan model için belirlendiği bilgisinin yer aldığı söyleyelim.

REDMİ NOTE 10 İLE REDMİ NOTE 10 PRO DA GELİYOR

Seride yer alması beklenen Redmi Note 10 Pro için ise herhangi bir fiyat bilgisi mevcut değil. Fakat telefonun varlığı dilden dile dolaşıyor. Bu telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisi ile gelmesi muhtemel. fiyatı ortaya çıkan Redmi Note 10'un ise Snapdragon 732G işlemci ile gelmesi bekleniyor. Bakalım 4 Mart günü nasıl bir Redmi Note 10 serisi ile tanışacağız?

