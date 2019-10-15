Yabancı film yapımları desteklenecek

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya, bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu, belgesel ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösterime sunulmasına kadar geçen aşamaların desteklenmesi amacıyla "Yabancı Film Yapım Desteği" verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, bu artışın ve Türk sinemasındaki değişim, gelişim ve büyümenin sürdürülebilir hale getirilebilmesi, sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılması ve ülkenin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Halihazırda uygulanan animasyon film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek, desteklenecek olanları ve destek tutarını belirlemek üzere ihtisas alanlarına göre sayısı 4'ü geçmemek üzere Bakanlıkça destekleme kurulları oluşturulacak.