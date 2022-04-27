Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı! "Gözlerimi alamıyorum"

Yıllar içerisinde birçok dizi, sinema projesiyle seyircilerle buluşan 31 yaşındaki oyuncu Yağmur Tanrısevsin sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu zaman zaman cesur pozlarını paylaşıyor.

YAĞMUR TANRISEVSİN MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Güneşi Beklerken dizisiyle 2014'te En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Yağmur Tanrısevsin, ilerleyen yıllarda farklı projelerle seyircilerle buluştu.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmış ve o poz ile binlerce beğeni almıştı.



Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Tanrısevsin mini elbiseli pozunu paylaştı.

O poza, "Gözlerimi alamıyorum", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu tarzı ve giyimiyle dikkat çekiyor.





