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Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı! "Gözlerimi alamıyorum"

27.04.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşi Beklerken, Baba Parası, İki Yalancı gibi projelerle ekran önüne gelen Yağmur Tanrısevsin'in Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan ünlü oyuncu mini elbisesiyle poz verdi.

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı! "Gözlerimi alamıyorum"

Yıllar içerisinde birçok dizi, sinema projesiyle seyircilerle buluşan 31 yaşındaki oyuncu Yağmur Tanrısevsin sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu zaman zaman cesur pozlarını paylaşıyor.

YAĞMUR TANRISEVSİN MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Güneşi Beklerken dizisiyle 2014'te En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Yağmur Tanrısevsin, ilerleyen yıllarda farklı projelerle seyircilerle buluştu.

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmış ve o poz ile binlerce beğeni almıştı.
Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı!

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Tanrısevsin mini elbiseli pozunu paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı!

O poza, "Gözlerimi alamıyorum", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı!

Ünlü oyuncu tarzı ve giyimiyle dikkat çekiyor.

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı!

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesiyle paylaşım yaptı!

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Yağmur Tanrısevsin
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