Yakın dostu ablasının sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Kylie Jenner ve Jordyn Woods bir arada

Yıllar önce Jenner/Kardashian ailesi ihanetle sarsıldı. Ailenin kendilerinden ayırmadığı yakın dostları, kızlardan birinin sevgilisini baştan çıkardı ve büyük bir aldatma skandalı yaşandı.

Kız kardeşlerin en genci Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Jordyn Woods ile ablası Khloe'nin sevgilisi Tristan Thompson birlikte bir kaçamak yaptı. Woods Red Table Talk'ta Jada Pinkett Smith ile sansasyonel bir röportaj sırasında Tristan'la öpüştüğünü itiraf etti ve sadakatsizliğin bir sonucu olarak Kardashians'ın gözünden düştü.

Daha önce bebeğinin doğumuna günler kala aldatılıp sevgilisini affeden Khloe Kardashian, bu kez Thompson'a kapıyı gösterdi.

Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods bu olaydan sonra aileden tamamen uzaklaştırıldı, Jenner o dönem dostunu evden de kovdu. Ta ki geçtiğimiz güne kadar dostluk bitmişti...

Kylie Jenner, yaşananlardan dört yıl sonra Jordyn Woods'a ikinci bir şans verdi. Kylie Jenner ve Jordyn Woods cumartesi gecesi Los Angeles'ta birlikte yemek yerken görüntülendi.



