Yaktı, yırttı, üstüne bastı! Alçak saldırının adresi bu kez Hollanda: Paludan'dan sonra Pegida lideri de Kur'an yaktı

Türkiye'den ve İslam dünyasından Stockholm'de Rasmus Paludan'ın gerçekleştirdiği provokatif gösteriye tepki yağmaya devam ediyor. Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Kur'an'ı yakarak skandala imza atan Paludan'dan sonra çirkin bir gösteri de Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşti.

HOLLANDA'NIN GÖBEĞİNDE ÇİRKİN GÖSTERİ

Pegida'nın Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld, dün geçici Temsilciler Meclisinin önünde elinde Kur'an'la açıklamalar yaparak gösteri yaptı.

SKANDAL ANLARI PAYLAŞTI

Hollanda'nın diplomatik merkezi olarak bilinen Lahey'de gerçekleşen skandal gösteriyi Wagensveld, sosyal medya hesabından da paylaştı.

Görüntülerde Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttığı, yaktığı ve kitabın üstüne bastığı görüldü.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce de 2 kez aynı eylemi gerçekleştirdikten sonra gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez ise hiçbir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti.