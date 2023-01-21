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İslam dünyası ayağa kalktı! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor

21.01.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ürdün, Kuveyt, Pakistan ve Suudi Arabistan infial uyandıran olayı kınadı.

İslam dünyası ayağa kalktı! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ötekini kabul ve barış kültürünü yaymak ve güçlendirmek, hoşgörü, ortak saygı değerleri konusunda farkındalık yaratmak, aşırılık, kin ve nefrete teşvikten kaçınmak herkesin uyması gereken bir sorumluluktur." ifadesi kullanıldı.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında, aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.

Sabah, uluslararası toplumdan, bu tür kabul edilemez eylemleri durdurma, her türlü nefret ve aşırıcılığın önüne geçme ve bunların faillerinden hesap sorma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Sabah ayrıca, "siyaset ile dini birbirinden ayırma, halklar arasında diyalog, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama değerlerini yayma ve tüm ilahi dinlere yönelik her türlü hakareti önleme" çağrısında bulundu.

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SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması ve nefret ile aşırıcılığın önüne geçme konusundaki değişmez tutumu vurgulandı.

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PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirilerek en güçlü şekilde kınandı.

Bu tür eylemlerin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, ifade özgürlüğünün uluslararası hukuk kapsamında nefret söyleminde bulunmama ve insanları şiddete kışkırtmama gibi yükümlülükler taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve din ve inanç temelinde şiddeti kışkırtmaya karşı ortak bir kararlılık göstermesi çağrısında bulunularak, dünyanın inançlar arası uyum ve barışçıl şekilde bir arada yaşamak için birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Pakistan’ın konuyla ilgili endişelerinin İsveç makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, İsveç’ten Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve İslamofobik eylemleri engellemek için adım atması istendi.

NE OLMUŞTU?

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç islam

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