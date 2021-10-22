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Yalancılar ve Mumları final mi yapacak? Yalancılar ve Mumları neden bitiyor?

22.10.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancılar ve Mumları dizisi 3 Ekim 2021'den beri FOX ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Söz konusu dizinin başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Yalancılar ve Mumları dizisi hakkında final kararı alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

Yalancılar ve Mumları final mi yapacak? Yalancılar ve Mumları neden bitiyor?

Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan Yalancılar ve Mumları dizisinde 4 yakın arkadaşın hikayesi ekranlara veriliyor. Gerilim ve dram türündeki dizinin yayın yolculuğu kısa sürdü. Dizinin yakın zamanda final bölümüyle ekranlarda yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Bunun ardından dizinin neden final yapacağı merak konusu oldu.

YALANCILAR VE MUMLARI NEDEN BİTİYOR?

Yalancılar ve Mumları dizisi ile reytinglerde istenilen hedefe ulaşılamadığı için dizi hakkında final kararı alındığı öğrenildi. Sezona hızlı giriş yapan FOX TV, dizilerin reytingleri beklenenin altında kalınca final kararı aldı. Reytinglerden dolayı final yapan FOX TV dizilerin ilki Son Yaz, diğeri ise Uzak Şehrin Masalı oldu.

Henüz 3 bölüm yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisi hakkında kanal tarafından final kararı alındı. Söz konusu dizi 31 Ekim Pazar günü 5. Bölümü final yapacak.

Yalancılar ve Mumları final mi yapacak? Yalancılar ve Mumları neden bitiyor?

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİ HAKKINDA

Yalancılar ve Mumları dizisi İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlandı. Bu dizide Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem ismindeki dört yakın arkadaşın ilişkileri, sırları, yalanları, aşk hayatları ve arkadaşlık ilişkileri işleniyor.

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI

  • Elçin Sangu /Ceyda
  • Ceren Moray/ Elif
  • Şafak Pekdemir /Meliha
  • Burcu Gölgedar /Şebnem
  • Feyyaz Duman/ Yakup
  • İsmail Demirci /Engin


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