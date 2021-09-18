Yalancılar ve Mumları ilk bölüm fragmanı yayınlandı! "Bize 4 yapraklı yonca derlerdi"

Yeni yayın sezonunun gelmesiyle ekranlarda yerini alacak yeni dizilerden biri de, kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı "Yalancılar ve Mumları" oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜM FRAGMANI

Yalancılar ve Mumları dizisinin yayınlanan ilk fragmanında Elif'in, kızı Kumru ile sıradan bir hayat sürdüğü ancak sonrasında kızı Sumru'yu kaybettiği görülüyor. Kızını arama telaşında olan anne, bir yandan da öldü sandığı eşinin yaşadığından şüphe ediyor.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Şebnem, Elif, Leyla ve Meliha dört yakın arkadaştır. Yalancılar ve mumları dizisinde bu dört yakın arkadaşın sırları, ilişkileri, yalanları ve arkadaşlık ilişkileri işlenecek.

Ceren Moray'ın hayat verdiği Elif karakterinin kırılma noktası, eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolması olur. Kızı Sumru ile yaşam mücadelesi veren Elif'in yolu, Sumru'nun okul arkadaşı olan Pelin'in babası Yakup ile kesişir. Bu karşılaşmanın ardından her şey sarpa sarar.



