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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! Tüm dengeler değişecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 08:26
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü büyük ses getiren dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! Tüm dengeler değişecek

“Yalı Çapkını” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak.

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Diziye 2. sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye vedası çok konuşulacak olan Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için projeye veda edecek. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizide Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması büyük yankı uyandıracak.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir karakteri
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