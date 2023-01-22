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Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in 'Pelin' kavgası sosyal medyada konuşuluyor! "Metresine mi gidiyorsun..."

22.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını son bölümüyle günlerdir gündemde. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolündeki dizide Seyran ve Ferit'in 'Pelin' kavgası sosyal medyada iki gündür konuşuluyor!

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in 'Pelin' kavgası sosyal medyada konuşuluyor! "Metresine mi gidiyorsun..."

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Emre Altuğ ve daha birçok başarılı ismi bir araya getiren Yalı Çapkını reytingleri alt üst etti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumu ve dizinin konusu her hafta gündem oluyor.

Seyran ile Ferit'in bir zorunluluk ile başlayan hikayesi her geçen gün izleyenleri de içine çekmeye devam ediyor. Son bölümde Seyran ile Ferit'in 'Pelin' kavgası sosyal medyayı da salladı.

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İkilinin kavgası sırasında Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu hayranlarından tam not aldı.

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Dizde Seyran rolünde olan Afra Saraçoğlu'nun partnerine "Metresine mi gidiyorsun nereye gidiyorsun defol diyerek bağırması sosyal medyada gündem oldu.

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