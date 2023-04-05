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Yalı Çapkını'ndaki o sahne sosyal medyayı ikiye böldü! 'Prof. Dr. Celal Şengör olabilir mi?'

05.04.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü fırtınalar estiren dizinin başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Dizinin ilk bölümündeki bir sahne sosyal medyanın gündemine düştü. Yemek sahnesindeki kişinin Prof. Dr. Celal Şengör'e benzerliği çok konuşuldu.

Yalı Çapkını'ndaki o sahne sosyal medyayı ikiye böldü! 'Prof. Dr. Celal Şengör olabilir mi?'

Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle adından söz etirmeyi başarıyor. Sık sık sosyal medyanın gündemine oturan dizideki bir benzerlik herkesi şaşırttı.

Yalı Çapkını'nın birinci bölümünde yer alan yemek sahnesindeki kişinin Prof. Dr. Celal Şengör'e olan benzerliği çok konuşuldu. Sosyal medyada 'O olabilir mi?' yorumları yapıldı.

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Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör son zamanlarda yaptığı açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Tarzı ve tavırları ile dikkat çeken ünlü isim son olarak papyon açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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