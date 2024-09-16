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  4. Yalı Çapkını'ndan ayrıldılar mı? Çetin Tekindor ile Öznur Serçeler iddiası

Yalı Çapkını'ndan ayrıldılar mı? Çetin Tekindor ile Öznur Serçeler iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 07:13
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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezonuyla gündemde. Diziden Çetin Tekindor ile Öznur Serçeler'in sessiz sedasız ayrıldığını iddia edildi. İddialara göre bu iddialar yalan...

Yalı Çapkını'ndan ayrıldılar mı? Çetin Tekindor ile Öznur Serçeler iddiası

Yalı Çapkını'nın 3. sezonu son günlerde ço konuşuldu. Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; yıllar sonra Seyran ile karşılaşan Ferit'in "Seyran geldi, ben dağıldım" itirafı dikkat çekti.

Yalı Çapkını yeni bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı yayınlanacakken gündeme bir iddia bomba gibi düştü.

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Yenilenen hikayede Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan’ın (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman’ın (Öznur Serçeler) hikâyede yer almaması dikkat çekmişti. Çetin Tekindor ile Öznur Serçeler Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı?

JENERİKTE YER ALMADILAR

Bu durumun nedeni merak konusu oldu. Çetin Tekindor‘un adı dizinin jeneriğinde yer alırken Öznur Serçeler‘in adının olmaması da diğer merak edilen yeni gelişme oldu.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; ancak gelen haberlere göre her iki oyuncu için de gündemde bir ayrılık yok. Hem Çetin Tekindor, hem de Öznur Serçeler ilerleyen bölümlerde dizide alacak.

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Çetin Tekindor yalı çapkını
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