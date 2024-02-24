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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in şöförünün hareketi tartışma yarattı! "Dur ne yapıyorsun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 09:28
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Oyuncu Mert Ramazan Demir Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Demir'in şöförünün muhabirlere hareketi ise görenleri şaşırttı. Hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.

Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'yla olan ilişkisi çok konuşuluyor. İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı. Ardından Afra Saraçoğlu'nun evinden beraber çıkarken görüntülendiler ve ilk defa kaçmadılar.

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Çift bir süredir ortalıkta gözükmüyordu ki Mert Ramazan Demir, Etiler'de bir mekandan bir kadınla çıkarken görüntülendi.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, kadının Mert Ramazan Demir'in menajeri olduğu hızla ortaya çıktı fakat asıl dikkat çeken şey, şöförün Mert Ramazan Demir'le konuşmaya çalışan muhabirin iki araba arasında sıkışmasına hiç aldırış etmeden gaza basmasıydı. Görüntülerde ayrıca muhabirin şöföre "Dur ne yapıyorsun" dediği görüldü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada muhabirin ısrarının mı yoksa şöförün hareketinin mi yanlış olduğu tartışıldı.

Kimileri muhabirin arabanın önüne atladığını ve Mert Ramazan Demir'in kibar tavrına rağmen ısrarının yersiz olduğunu savundu.

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Kimileri de hem Mert Ramazan Demir'i hem de şöförünün hareketini "saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili sosyal medyada "Bunu da ünlü yaptınız", "Vay vay egosuna bak", "Gidip arabaya atlarsanız tehlike yaşarsınız", "Muhabirlere saygısızlık yapılmamalıdır", "Vay vay muhabire yaptığına bakın bir" gibi yorumlar yapıldı.

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