MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerlerini sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerlerini sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu dizisinin final kutlamasında tüm hünerlerini sergiledi. Önce çılgınca dans eden Saraçoğlu sonra bateri bile çaldı. Ünlü ismin sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş görüntüleri de sosyal medyayı salladı.

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerlerini sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Birkaç ay diziye ara veren ekip son kez final kutlamasında bir araya geldiler.

Afra Saraçoğlu geceye damgasını vuran isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu çılgınca dans edip sonrasın da bateri çaldı.

afra mert

Adeta tüm hünerlerini sergileyen Saraçoğlu'nun dizideki rol arkadaşı gerçek hayattaki sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

AFRA MERT 2

Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'Çok güzel eğlenmiş', 'Harika görünüyor', 'Nasıl mutlular', 'Bravo Afra', 'Yetenekli biri maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

afra mert 3

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

 Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

 Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük!' Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı'Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük!' Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı
Daracık elbisesini çıkarırken zor anlar yaşadı! Olanlar oldu...Daracık elbisesini çıkarırken zor anlar yaşadı! Olanlar oldu...
Grup üyesi öldüresiye dövülmüştü! Karar çıktıGrup üyesi öldüresiye dövülmüştü! Karar çıktı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu!

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

Sıcaklıklar çakılacak! Ama öncesinde İstanbul'da bu 3 güne dikkat

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

Mezarlıkta üçlü ilişki tekliflerini reddeden adamı iki kadın döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.