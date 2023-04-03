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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel hakkında konuştu

03.04.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ iki oğlunun annesi Çağla Şıkel hakkında konuştu. Emre Altuğ eski karısı hakkında "Ayrılırken aramızda kavga gürültü" olmadı dedi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel hakkında konuştu

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ açıklamalarıyla dikkat çekti. 7 yıllık evliliklerinin ardından boşanan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel çocukları için sık sık buluşuyor.

Evlilikleri bitse de dostlukları bitmeyen ikili sosyal medyada zaman zaman da birbirlerine yorum yapıyor.

Son olarak Altuğ katıldığı bir programda Çağla Şıkel hakkında konuştu. Oyuncu açıklamasında "Çağla ile en büyük önceliğimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Hâlâ onun için de benim için de çocuk önceliği vardır. İşlerimizi çocuklarımıza göre ayarlıyoruz. Çocuklarımın annesiyle ilgili ben nasıl ileri geri konuşabilirim" dedi.

Ekran Alıntısı

"ÖMÜR BOYU GÖRÜŞMEK ÜZERE..."

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ayrıca "Çağla hem iyi bir insan hem iyi bir anne. Neden onunla ilgili kötü konuşayım. Çağla ile yollarımızı ayırdık ama hayatım boyunca hayatımda olacak. Hatta ayrılırken de ömür boyu görüşmek üzere, ayrılıyoruz dedim. İnsanın ayrıldığının farkına varması 6 ayını alıyor." ifadelerini kullandı.


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