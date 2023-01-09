Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Daha önce Kötü Çocuk ve Yasak Elma gibi projelerde rol alan ancak Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Buçe Buse Kahraman, iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çatıda poz veren Buçe Buse Kahraman, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Buçe Buse Kahraman'ın belindeki dövme dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncunun paylaşımına ''Ferit'i Seyran'a kaptırma'', ''Diziden ayrılırsan kurban keseceğim'' ve ''Prenses soyundan mı geliyorsun'' gibi pek çok farklı yorum yapıldı.

26 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın Instagram'da 400 bin takipçisi mevcut.

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Buçe Buse Kahraman, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

''Hiç estetiğim yok'' diyen yıldız, estetiğe karşı olmadığını belirtmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Buçe Buse Kahraman'ın ilk projesi Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun da rol aldığı Kötü Çocuk filmidir.



