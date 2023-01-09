MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

09.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın sevgilisi Pelo'ya hayat veren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Daha önce Kötü Çocuk ve Yasak Elma gibi projelerde rol alan ancak Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Buçe Buse Kahraman, iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çatıda poz veren Buçe Buse Kahraman, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Buçe Buse Kahraman'ın belindeki dövme dikkatlerden kaçmadı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri dayanamadı

Güzel oyuncunun paylaşımına ''Ferit'i Seyran'a kaptırma'', ''Diziden ayrılırsan kurban keseceğim'' ve ''Prenses soyundan mı geliyorsun'' gibi pek çok farklı yorum yapıldı.

26 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın Instagram'da 400 bin takipçisi mevcut.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Buçe Buse Kahraman, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

''Hiç estetiğim yok'' diyen yıldız, estetiğe karşı olmadığını belirtmişti.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Buçe Buse Kahraman'ın ilk projesi Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun da rol aldığı Kötü Çocuk filmidir.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesettüre giren Popstar Özlem'den Armağan Çağlayan'a sert sözlerTesettüre giren Popstar Özlem'den Armağan Çağlayan'a sert sözler
Üstsüz paylaşım! "En iyi hayatımı yaşıyorum"Üstsüz paylaşım! "En iyi hayatımı yaşıyorum"
Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu dolarin ferit yaşında ele petrolün varil fiyatı fiyatı bugün

En Çok Okunan Haberler

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi!

Canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi!

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Derbi yorumu gündem oldu! "10 yılda bir..."

Derbi yorumu gündem oldu! "10 yılda bir..."

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.