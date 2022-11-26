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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

26.11.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, bornozlu pozuyla nefes kesti. Afra Saraçoğlu'na, oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan yorum gecikmedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bornozlu pozuyla takipçilerini büyüledi.

Afra Saraçoğlu'nun cesur pozunu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yorumsuz bırakmadı. Mert Yazıcıoğlu, güzel oyuncunun paylaşımına alev emojisi attı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği süper minili pozuyla da ilgi odağı olmuştu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde fırtınalar estiriyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 5 buçuk milyon takipçisi mevcut.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Afra Saraçoğlu, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sevgilisinden yorum gecikmedi


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