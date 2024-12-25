Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu dizinin ardından geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü alan Saraçoğlu şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

YORUM YAĞDI

Saraçoğlu'nun dergi çekimi için verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'yine harikasın', 'olay kadın', 'ama nasıl güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nda bölüm başına 1 milyon TL kazandığı iddiası uzun süre konuşulmuştu.