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  4. Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’ciğim bak ne yazıyor orada…

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’ciğim bak ne yazıyor orada…

26.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifak’ının adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ekrem İmamoğlu’nun dün Yalova’da vatandaşlarla bir araya geldiği programda dikkat çeken anlar yaşandı. İmamoğlu sahneden vatandaşların açtığı pankartları gülerek okudu. Pankartların arasında ‘yedinci ok hanımcılık’ yazan bir ifade gören İmamoğlu o sıralarda eşine dönerek “Dilek’ciğim bak ne yazıyor orada” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşmaları kapsamında Yalova’da vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu’nun mitinge gelen vatandaşların açtıkları pankartları gülerek okuduğu anlar ise dikkat çekti. Pankartlar arasında "son görülme 14 Mayıs 2023", "Yedinci ok hanımcılık" gibi ifadeler de vardı.

Ekrem İmamoğlu’nun Yalova buluşmasında çıktığı kürsüden pankartları okuduğu o anlar ise sosyal medya da gündem oldu. İmamoğlu o sırada sahneden şu ifadeleri kullandı:

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"Harikasınız! Siz o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki; ‘son görülme 14 Mayıs 2023’, ‘geliyor gelmekte olan’, ‘Yine baharlar gelecek coşa coşa, sonu güzel olacak hem de çok güzel olacak’

Kurban olurum sana güzel evladım benim; ‘Ekrem’im de Ekrem’im sana kurban olurum’

‘Millete Efendilik yoktur hizmet vardır, Mustafa Kemal Atatürk’ Bir insan milletine hep doğru yol mu gösterir evet öyle yapar işte…

‘Yedinci ok hanımcılık’ bunu okumayacaktım ama sen bana okuttun helal olsun… Dilek’ciğim bak ne yazıyor orada; İskefiye Yoroz’dan İmamoğluları diyor bak! İskefiye benim eşimin ilçesinin adı onun için ‘Yedinci ok hanımcılık’ ya onun için ben de İskefiye’ye saygıyla selam yolluyorum."

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