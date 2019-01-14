Yan dönen rögar kapağı trafiği alt üst etti

Olay, saat 19.00 sularında Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, cadde üzerinde bulunan rögarın kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Caddede ilerleyen bazı araçların lastiği rögara düştü, bazıları ise kapağa çarparak yolda kaldı.

İstanbul'da rögar kapağı işkencesi

Tehlike oluşturan kapak nedeniyle Ömer Yapacan idaresindeki 34 UU603 plakalı otomobilin arka tekeri patlarken, Özgür Kurt idaresindeki 34 JG 6685 plakalı otomobilde ise hasar oluştu.

Yolda kalan bazı araçlar ise kendi imkanlarıyla ayrılırken, sürücüler polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekibi rögar çevresine dubalar yerleştirerek önlem alırken, caddede trafik tek şeritten sağlandı.

Aracı rögara giren ve yolda aracı yolda kalan Özgür Kurt, “Yol ortasındaki rögar kapağı açık bir şekilde duruyordu. Yoldan geçerken çarptım, şuan aracım ilerlemiyor, benden sonra birkaç araç daha çarptı. Bilmiyorum onlar ne durumdadır, onlar ilerledi. Ancak benim aracım ilerlemiyor, çekici bekliyorum. Ana yol çok araç gelip geçiyor. Gelen araçlar da çarptı, onlar ilerledi” dedi.